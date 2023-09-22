Пашинян допустил возможность переезда жителей Карабаха в Армению

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В Армении подготовлено 40 тысяч мест для соотечественников из Нагорного Карабаха, при этом исход армян из региона не является основным планом армянского руководства, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

По его словам, согласована позиция о необходимости обеспечить безопасное проживание армянского населения в собственных домах.

"Наша позиция, связанная с возможным переездом наших соотечественников из Нагорного Карабаха в Армению, следующая. Это случится в том случае, когда будет зафиксировано, что их проживание в своих домах будет невозможно. На данный момент такая ситуация налицо. И если ситуация не улучшится, то эта проблема будет в нашей повестке. Мы провели определенную работу, и сейчас в Армении подготовлено 40 тысяч мест", – цитирует политика ТАСС.

При этом Пашинян выразил надежду на позитивные подвижки в Карабахе, хотя обстановка в регионе остается крайне напряженной. Кроме того, есть надежда на улучшение гуманитарной ситуации, не исключена перевозка в регион партий гуманитарных грузов.

Он также подчеркнул, что в отношении Армении ведется информационная гибридная война.

В свою очередь, политолог Георгий Бовт в эфире радиостанции "Комсомольская правда" назвал разумным решение Армении не сопротивляться военной операции Азербайджана в Карабахе.

"Пашинян понимал, что за него никто не вступится. Это тоже было важным соображением, что ни Россия, ни ОДКБ не станут за него вступаться. Он трезво оценивал эту ситуацию. Но сейчас, конечно, часть вины он возложит и на Россию тоже", – отметил эксперт.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных "антитеррористических мероприятий" на территории Нагорного Карабаха.

Впоследствии экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике Гегам Степанян заявил, что в результате военной операции Азербайджана погибли 32 человека, включая детей.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Алиев заявил, что за сутки военной операции в Карабахе азербайджанская сторона достигла всех поставленных целей.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. На встрече обсуждались вопросы, поставленные Баку, о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

В Ереване начали собирать гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Карабаха