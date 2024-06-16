Политолог Колчин: для ЕР приоритетной является тема повышения благосостояния граждан

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Приоритетный вопрос для "Единой России" – это повышение благосостояния граждан. Об этом Агентству "Москва" сообщил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов, политолог Петр Колчин.

"В столице всегда наблюдается довольно высокая конкуренция на любых уровнях, поэтому стоит ожидать активной избирательной кампании. Конкуренцию никто не ограничивает, она представлена на должном уровне во всех округах", – сказал Колчин.

По его словам, партия "Единая Россия" показывает свою готовность к кадровому обновлению. Люди являются главной целью, вокруг которой формируются все решения и программы как партии, так и Сергея Собянина.

"Конечно, и партия "Единая Россия", и Сергей Собянин думают в одном направлении, и в ключе тех приоритетов, которые во многом были заданы президентом. Конечно, приоритетный вопрос – повышение благосостояния граждан, в том числе через развитие общественных пространств, через благоустройство", – сказал политолог.

Он отметил, что Москва развивается очень интенсивно, и каждый житель видит, как столица преображается и становится удобнее с каждым днем.

"Оппозиционным партиям очень сложно как-либо противостоять объективной реальности, поэтому они пытаются набить политические очки через конфликт, но не стоит ожидать, что народ поддержит таких кандидатов", – подчеркнул Колчин.

"В России, и в Москве в частности, прямой контакт с избирателями давно стал не просто единовременной акцией перед выборами, а планомерной и ежедневной работой. Поэтому народные избранники будут через различные механизмы получать запросы людей, отвечать на них и помогать жителям в решении их вопросов", – заключил политолог.

Ранее Сергей Собянин поддержал команду кандидатов от "Единой России" на выборы в Мосгордуму. Мэр на встрече с кандидатами обсудил ключевые программы и планы развития столицы на ближайшие годы.

В команду вошли председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, член Совета Федерации от Мосгордумы, заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Медведев, ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе и Герой России Аркадий Корольков. Также кандидатами стали два космонавта, Герои России – Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, директор Центрального академического театра Российской Армии Милена Авимская, спортивные чемпионки Мария Киселева, Ольга Зайцева, певец и музыкант Родион Газманов.

С полным списком кандидатов "Единой России" можно ознакомиться по ссылке. Узнать, как устроено электронное голосование в столице, о доступных способах голосования и других подробностях можно в специальном разделе на mos.ru.

Политконсультант Август заявила, что для ЕР важны новые люди на предстоящих выборах. Она отметила, что мир сейчас меняется с большой скоростью. Поэтому нужны люди, которые умеют и могут эффективно работать в этих условиях, подчеркнула Август.

