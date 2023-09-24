Пашинян заявил о необходимости преобразовать инструменты безопасности Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости видоизменить и дополнить инструменты внутренней и внешней безопасности страны. Об этом он рассказал в воскресном видеообращении к соотечественникам. Его слова приводит ТАСС.

"Те системы безопасности и те союзники, на которых мы долгое время надеялись, ставили задачу продемонстрировать нашу уязвимость и обосновать невозможность для армянского народа иметь независимое государство", – сказал Пашинян.



Премьер-министр Армении призвал международное сообщество выразить безоговорочную поддержку независимости Армении, суверенитету, территориальной целостности и демократии.

"Мы предпримем все действия для защиты независимости. В этой связи нужно преобразовать, дополнить, обогатить инструменты внешней и внутренней безопасности Армении, сотрудничая со всеми партнерами, готовыми на взаимовыгодные шаги", – подчеркнул Пашинян.

Он также отметил, что перед Арменией стоит выбор "стать независимой страной или испуганной губернией". Также он подчеркнул, что каждый гражданин должен сделать выбор: он участник движения за независимость или губернскую покорность.

Помимо этого, Пашинян заявил, что сейчас высока вероятность того, что армяне Нагорного Карабаха могут решить покинуть свои дома. По его мнению, жители Карабаха сталкиваются с опасностью этнических чисток.

"Если не будут созданы реальные условия жизни для армян Нагорного Карабаха в своих домах и эффективные механизмы защиты от этнических чисток, то возрастает вероятность того, что армяне Нагорного Карабаха увидят изгнание с родины единственным выходом", – заявил Пашинян.

Ранее сообщалось, что Азербайджан создал спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха. Власти Азербайджана создали специальную правительственную группу для решения всех вопросов, связанных с интеграцией Нагорного Карабаха в состав страны.