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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван разочарован отношением Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к республике. Его слова опубликованы на сайте армянского дипломатического ведомства.

"Мы так и не получили реальной поддержки. Такое равнодушное отношение привело к огромному разочарованию", – высказался он.

Мирзоян обвинил ОДКБ в отсутствии поддержки в защите суверенитета и территориальной целостности страны. Он заявил, что в последние годы границы страны несколько раз нарушались и союзники должны были помочь Армении.

Он добавил, что сейчас Армения находится в процессе углубления отношений с европейскими партнерами.

До этого армянский премьер-министр Никол Пашинян объяснил заморозку участия Армении в ОДКБ тем, что организация якобы создала угрозы для суверенитета страны. Между тем Кремль категорически не согласен с премьер-министром в его оценке ОДКБ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что от ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении. Наоборот, организация стоит на страже суверенитета стран-членов. Эта позиция будет терпеливо доводиться до сведения армянского руководства, добавил он.