Пашинян и Лукашенко поспорили в ходе саммита ЕАЭС

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Белорусский лидер Александр Лукашенко поспорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе саммита ЕАЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, Лукашенко предложил организовать перелет Пашиняна и его делегации на саммит ЕАЭС, который пройдет в мае 2025 года в Минске, если они не приедут сами.

"Что у вас за проблема? Далеко до Минска? Или некому вас подвезти?" – спросил Лукашенко.

В ответ на это Пашинян напомнил, что его высказывание о дистанционном участии армянской делегации в саммите остается в силе. По мнению премьера Армении, это правильный формат, чтобы обсудить все необходимые вопросы.

Президент Белоруссии в ответ заявил, что рассмотрит данное заявление, но Пашинян вновь подчеркнул, что вопрос не подлежит рассмотрению.

Неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) состоялся в период с 24 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Накануне премьер-министр Армении сообщал, что не будет участвовать в неформальном саммите лидеров СНГ в Санкт-Петербурге из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, Пашинян ранее утверждал, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Лукашенко. Он также призвал белорусского лидера извиниться за то, что тот участвовал в подготовке эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, поддерживал, верил и желал победы Азербайджану.

