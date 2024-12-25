Пашинян заявил, что из-за коронавируса не примет участие на саммите СНГ в Петербурге

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в неформальном саммите лидеров СНГ в Санкт-Петербурге из-за положительного теста на коронавирус. Об этом пишет ТАСС.

"В понедельник, 23 декабря, у меня зафиксирован положительный тест на ковид. 23 и 24 декабря я изолировался и работал по месту жительства. 25 декабря мой тест уже был отрицательным, и я вернулся к своей обычной работе", – сообщил Пашинян.

Он отметил, что посоветовавшись с коллегами, принял решение не участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ. Пашинян также сообщил, что до конца дня примет решение, участвовать или нет в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС, который пройдет 26 декабря.

Ранее премьер-министр Армении объяснил заморозку в ОДКБ тем, что организация якобы создала угрозы для суверенитета республики. Однако в Кремле с такой позицией не согласились и уточнили, что ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов.

Кроме того, Пашинян указал, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата. Он уточнил, что республика находится вне блока, и возвращение к участию в деятельности организации становится невозможным.