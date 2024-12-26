Лукашенко сообщил, что взял с собой в поездку в Россию горные лыжи

Фото: kremlin.ru

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что взял с собой в поездку в Россию горные лыжи, однако "погода подвела". Видеозапись опубликована в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

"Я взял с собой лыжи горные, но в такой каше с моим весом я знаю, что это непросто. Поэтому была альтернатива, целый прицеп дров, я хорошо сегодня потрудился", – сказал лидер Белоруссии, отвечая на вопрос Зарубина о том, сколько дров он нарубил 26 декабря.

Ранее в Сети появились снимки, на которых Лукашенко, находясь в Ленинградской области, наколол дрова. Он занимался этим перед заседанием Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) и неформальным саммитом СНГ, которые проходят 26 декабря.