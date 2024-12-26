Пашинян заявил, что армянская делегация не приедет на саммит ЕАЭС в Минске

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Армянская делегация не приедет на саммит ЕАЭС в Минск в следующем году, а примет участие дистанционно, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

"Мы не возражаем против заседания Высшего экономического совета ЕАЭС в Минске, но я хочу заранее сказать, что наша делегация примет участие в заседании в режиме видеоконференции", – сказал политик.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поинтересовался, в чем проблема – "Минск находится далеко или некому подвезти". Также он заверил, что готов в случае необходимости организовать доставку делегации.

"Я не думаю, что это правильный формат, чтобы обсуждать эти вопросы. Вы затронули этот вопрос, и я должен был сразу среагировать, чтобы не было никакого недопонимания", – ответил на это Пашинян.

Лукашенко пообещал рассмотреть такое заявление армянского премьера, на что тот ответил, что "заявление не подлежит рассмотрению". При этом президент Белоруссии не исключил, что там не будет телевизора, чтобы Пашинян выступал дистанционно.

Лукашенко предложил провести следующую встречу лидеров стран ЕАЭС в Минске во второй половине мая 2025 года, совместив его с Евразийским экономическим форумом, как это предусмотрено уставными документами.

Ранее Пашинян заявлял, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Лукашенко. Он также призвал белорусского лидера извиниться за то, что тот участвовал в подготовке эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, поддерживал, верил и желал победы Азербайджану.

Накануне премьер-министр Армении сообщал, что не будет участвовать в неформальном саммите лидеров СНГ в Санкт-Петербурге из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию.