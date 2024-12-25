Пашинян рассказал о новом положительном тесте на коронавирус

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил новый положительный результат теста на коронавирус. Об этом политик рассказал в своем телеграм-канале.

"Мой тест на коронавирус снова положительный. Я продолжу работу с ограничениями до выздоровления", – написал Пашинян.

Ранее премьер-министр Армении сообщал, что не будет участвовать в неформальном саммите лидеров СНГ в Санкт-Петербурге из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию.

В связи с этим 23 и 24 декабря он изолировался и работал по месту жительства. При этом Пашинян отмечал, что в среду, 25 декабря его тест показал уже отрицательный результат.