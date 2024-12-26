Лукашенко заявил, что в Петербурге говорил с Путиным о личном и государственных делах

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что во время встречи с Владимиром Путиным в рамках неформального саммита лидеров стран СНГ обсудил личные, государственные и глобальные проблемы. Его заявление цитирует телеканал "Первый информационный".

"Когда старший брат с младшим встречаются, знаешь, тематика слишком обширная", – отметил Лукашенко.

Он также добавил, что передал российскому президенту "привет" от лидеров стран Ближнего Востока, а именно от властей Омана и ОАЭ, куда Лукашенко прилетал с рабочим визитом на прошлой неделе.

Неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) состоялся в период с 24 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

В начале декабря Путин прилетал в Белоруссию на заседание, приуроченное к 25-летию Договора о создании Союзного государства. Лукашенко во время встречи указал, что Москва и Минск вышли на беспрецедентный уровень стратегического взаимодействия в военной области.

До этого он подчеркивал, что между государствами не осталось нерешенных вопросов. Кроме того, президент отмечал, что Россия и Белоруссия полностью совпадают во взглядах на международную политику.

