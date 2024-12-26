Лукашенко наколол дров перед заседанием ВЕЭС в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Белорусский президент Александр Лукашенко, находящийся с рабочим визитом в Ленинградской области, наколол дров перед заседанием Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщает телеграм-канал "Пул первого".

"Рабочее утро Первого. А как перед важными переговорами разминаетесь вы?" – говорится в публикации с фотографиями лидера Белоруссии.

Ранее Лукашенко объявил о поездке в ближайшее время в Китай. Он указал, что 2025 год будет непростым, однако Минск планирует расширять "традиционные рынки". Для этих целей белорусский президент хочет посетить ОАЭ, Оман и другие страны.

Тем временем в Кремле рассказали, что в январе Путин планирует заграничные рабочие поездки. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал уточнять, какие именно государства посетит Путин.