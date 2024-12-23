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Новости

23 декабря, 21:00

Новости

Москва и Минск подписали совместное заявление о взаимодействии

Москва и Минск подписали совместное заявление о взаимодействии

Сергей Собянин: Москва и Минск будут развивать сотрудничество в разных сферах

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Сергей Собянин и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев подписали совместное заявление. Документ определяет основные задачи взаимодействия Москвы и Минска.

Кроме того, мэр российской столицы встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко. В ходе переговоров они обсудили строительство скоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском, возможность участия белорусских предприятий в производстве автомобилей "Москвич" и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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