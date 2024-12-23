Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии

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Белорусский президент Александр Лукашенко зарегистрирован кандидатом на выборах главы государства, которые пройдут 26 января 2025 года. Соответствующее решение было принято на заседании Центризбиркома страны, трансляция которого проходит на сайте ЦИК.

По данным комиссии, в поддержку выдвижения действующего президента Белоруссии достоверными признали 2 518 145 подписей избирателей при 100 тысячах необходимых.

Ранее Лукашенко предположил, что Белоруссия пока не готова к женщине на должности главы государства, так как она не подойдет под тот стиль управления страной, который есть на данный момент. По словам белорусского лидера, в его стране глава государства является еще и главнокомандующим, который должен вникать в соответствующее нюансы.