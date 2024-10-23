Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на выборы президента Белоруссии в 2025 году

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы страны в январе 2025 года, сообщила журналистка Ольга Скабеева в своем телеграм-канале.

"Да, Оля, пойду на выборы президента", – сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос Скабеевой в программе "60 минут".

Выборы в Белоруссии пройдут 26 января 2025 года.

Ранее выборы президента страны прошли в Молдавии. Согласно данным ЦИК, после обработки 100% протоколов действующий лидер Майя Санду в первом туре выборов получила 42,45% голосов, а бывший генпрокурор Александр Стояногло – 25,99%. Третье место занял лидер "Нашей партии" Ренато Усатый – 13,79%.

Вместе с тем Санду заявила, что граждане Молдавии во время волеизъявления поддержали европейский путь страны. Она поблагодарила избирателей, проголосовавших на выборах, а также граждан, поучаствовавших в референдуме, который "спасает путь к прогрессу".

