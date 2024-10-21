Санду заявила, что многие граждане поддержали европейский путь Молдавии

Фото: РИА Новости/Sputnik/Дмитрий Осматеско

Граждане Молдавии во время волеизъявления поддержали европейский путь страны. На это указала действующий президент республики Майя Санду, которая баллотируется на второй срок. Ее слова передает РИА Новости.

Санду поблагодарила избирателей, проголосовавших на выборах, а также граждан, поучаствовавших в референдуме, который "спасает путь к прогрессу".

Выборы президента Молдавии состоялись 20 октября. По данным ЦИК, после обработки 99,5% протоколов Санду набрала 42,4% голосов. Второе место занимает бывший генпрокурор Александр Стояногло с 26,01%.

Также в этот день состоялся референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос, поддерживают ли они изменение Конституции с целью вступления республики в Евросоюз. После обработки 99,5% протоколов стало известно, что 49,54% граждан страны проголосовали против, поддержали 50,46%.

При этом Санду заявила, что республика столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию из-за якобы подкупа избирателей в республике. По ее словам, некие "ОПГ вместе с иностранными силами" атаковали Молдавию десятками миллионов евро, ложью и пропагандой, чтобы ввергнуть страну в зону нестабильности.

