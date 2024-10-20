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На выборах Молдавии лидирует действующий президент Майя Санду, сообщает РИА Новости.

По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 31,86% протоколов баллотирующаяся на второй срок Санду набирает 34,47% голосов. Второе место занимает бывший генпрокурор Александр Стояногло с 29,74%.

В Молдавии 20 октября прошли президентские выборы. Главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос, поддерживают ли они изменение Конституции с целью вступления республики в Евросоюз.

56% граждан страны проголосовали против вступления страны в ЕС, поддержали 43%. Это предварительные результаты после обработки 51% протоколов.

Оба события признаны состоявшимися, поскольку явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Поскольку ни один из кандидатов не смог набрать в первом туре больше 50% голосов, второй тур выборов состоится 3 ноября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что молдавские власти игнорируют позицию своих граждан о том, что будущее страны не может быть связано исключительно с Евросоюзом. Вступление в ЕС является небыстрым процессом. Кроме того, в союзе распространена точка зрения о негативном влиянии расширения на перспективы существования ЕС, подчеркнул политик.

