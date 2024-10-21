В Белом доме заявили, что Байден не общался с Путиным перед ноябрьскими выборами в США

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В преддверии ноябрьских выборов президента США действующий лидер Америки Джо Байден не общался напрямую с Владимиром Путиным, заявил представитель администрации главы Штатов Джон Кирби. Об этом сообщает РИА Новости.

Кирби также добавил, что Белый дом дал понять России, что не потерпит вмешательства в избирательный процесс.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. От демократов на них будет баллотироваться вице-президент Камала Харрис, от республиканцев – бывший президент Дональд Трамп.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Кремль предпочитает не придавать публичной огласке содержание разговоров Путина и президентов других стран. Так Песков прокомментировал сообщение Трампа о том, что он якобы угрожал Путину ударом по Москве, если РФ "будет преследовать Украину".