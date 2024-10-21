Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по центру Москвы из-за Украины

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал Владимиру Путину нанесением ударов по Москве, если РФ "будет преследовать Украину". Такое утверждение политик сделал на встрече с редакторами журнала The Wall Street Journal.

"Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю так сильно, что ты не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру Москвы", – заявил Трамп.

При этом Трамп также рассказал, что заявил Путину, что не хотел бы этого делать, так как у них хорошие отношения, но у него "не было бы иного выбора". Кандидат-республиканец не стал отвечать, когда и при каких обстоятельствах у него с Путиным состоялся данный разговор.

Ранее член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд выпустил книгу, в которой утверждалось, что Трамп семь раз беседовал с Путиным после ухода с поста президента США. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что это не так.

Сам же Трамп отказался комментировать данные слухи, но отметил, что созвониться с Путиным и поговорить с ним было бы умным ходом.