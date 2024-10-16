Трамп назвал разумными возможные контакты с Путиным

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Созвониться с Владимиром Путиным и поговорить с ним было бы умным ходом, заявил кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Трампу задали вопрос о новой книге журналиста-расследователя Боба Вудворда, в которой утверждается, что политик якобы семь раз разговаривал с Путиным после своего ухода из Белого дома в 2021 году.

"Я не комментирую это. Но если бы я это сделал, это было бы умно", – заявил Трамп.

Кандидат в президенты США также высказался, что у него хорошие отношения и с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп в очередной раз заявил, что США необходимо поддерживать диалог с Москвой и Пекином и отметил, что для страны хорошо, если он может "быть дружелюбен и выстраивать отношения с людьми".

Ранее Трамп заявил, что его соперница от демократов на предстоящих выборах, вице-президент Камала Харрис не сможет предотвратить начало третьей мировой войны. По его словам, она даже не может ответить на самые простые вопросы.

Республиканец обходит Харрис на 2 процентных пункта, согласно опросам местных социологических компаний. Так, кандидатуру Трампа на выборах поддержали бы 48% американцев, а Харрис – 46%.