Трамп заявил, что Харрис не сможет предотвратить третью мировую войну

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Кандидат на должность американского президента от Демократической партии Камала Харрис не сможет предотвратить начало третьей мировой войны. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию в соцсети Truth Social другого кандидата на пост президента США Дональда Трампа.

Он указал на то, что его конкурентка даже не может ответить на самые простые вопросы. Кроме того, как утверждает экс-президент США, Харрис не в состоянии взять на себя ответственность за предотвращение конфликта.

"Это безумие! Если она не может этого сделать, как она может представлять нас в деле прекращения третьей мировой войны?" – задал вопрос Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп дал 41 обещание о том, что он хочет сделать в первый день на посту президента. По данным журналистов, среди упомянутых обещаний – массовые депортации мигрантов и отмена льгот на электромобили. При этом Трамп упоминал эти обещания более 200 раз в ходе своей предвыборной кампании.

Между тем букмекеры в США повысили шансы Трампа на победу на предстоящих выборах после второй попытки покушения на него, которое произошло 15 сентября около гольф-клуба политика в штате Флорида. Тогда вероятность победы Трампа повысилась на 1%, до 50%.

