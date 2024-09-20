New York Post: Харрис дала мало интервью из-за синдрома самозванца

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Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис дала журналистам рекордно малое число интервью. Причиной для этого мог послужить синдром самозванца, предположила психиатр Кэрол Либерман в беседе с американской газетой New York Post.

Люди, которые сталкиваются с такой проблемой, считают свои достижения незаслуженными. Они боятся, что общество рано или поздно заметит, что на самом деле они некомпетентны, пояснила специалист. Психиатр также обратила внимание, что Харрис проявляет повышенную тревожность.

"Ее хихиканье, гримасы и широкие движения руками – проявления этой тревожности", – приводит слова Либерман телеканал "360".

По данным журналистов, с момента выдвижения Харрис дала в три раза меньше интервью, чем ее соперник Дональд Трамп, представляющий на выборах Республиканскую партию.

Ранее он заявил, что Харрис проиграла дебаты, которые состоялись между ними 10 сентября. По мнению политика, треть американцев даже не поняла ее позицию. Он подчеркнул, что его соперница не сумела "показать людям, почему они должны доверять ей".

В ходе дебатов Трамп пообещал, что в случае победы на выборах завершит конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.

Выборы нового американского президента состоятся 5 ноября. По данным агентства Reuters, рейтинги двух кандидатов до проведения теледебатов были практически равными: согласно общенациональному опросу от 8 сентября, уровень поддержки Трампа составил 48%, а Харрис – 47%.