Трамп заявил, что Харрис проиграла дебаты

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Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп заявил на своей странице в соцсети Truth Social, что его конкурент от Демократической партии Камала Харрис проиграла дебаты.

При этом он считает, что треть американцев даже не поняла позицию Харрис.

"Она не смогла показать людям, почему они должны доверять ей вчера вечером", – уточнил Трамп.

Первые предвыборные дебаты между Трампом и Харрис прошли в США 10 сентября. Они были организованы телеканалом ABC News. В ходе дебатов оба кандидата выступили с громкими заявлениями.

В случае победы на выборах Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.

После эфира Трамп заявил, что модераторы дебатов были "очень несправедливыми" по отношению к нему, а в штабе Камалы Харрис царит "праздничное настроение", сообщил телеканал CNN со ссылкой на ее советников.

Однако в Сети указали на то, что Харрис могла попытаться обойти правила дебатов: якобы на ее ушах были сережки, которые напоминают модель беспроводных наушников, написал музыкант Джонни Кинг на своей странице в соцсети X и для сравнения опубликовал скриншот.

Выборы нового американского президента состоятся 5 ноября. По данным агентства Reuters, рейтинги двух кандидатов до проведения теледебатов были практически равными: согласно общенациональному опросу от 8 сентября, уровень поддержки Трампа составил 48%, а Харрис – 47%.

