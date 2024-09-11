Харрис предложила ввести в США маткапитал и поддерживать малый бизнес

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Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис во время дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом предложила выдавать американцам маткапитал и поддерживать малый бизнес. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Харрис заявила о своей готовности поддерживать инновации. Она отметила важность выдачи молодым семьям денег для помощи в самом начале, когда ребенок только растет. Также она предложила выдавать пять тысяч долларов тем, кто впервые покупает дома.

Более того, кандидат от демократов анонсировала изменение налога на прибыль – его размер составит 28%. Это на 11% ниже того, что предлагал нынешний американский президент Джо Байден.

В ходе дебатов Трамп, говоря о миграционном кризисе, заявил, что в Спрингфилде мигранты едят домашних животных. Он упомянул кошек и собак, а Харрис с иронией посмотрела на него и рассмеялась, передает сайт "Аргументы и факты".

Кандидат от республиканцев обвинил демократов в том, что при них в США выросло число нелегальных мигрантов. Кроме того, считает он, при президенте-демократе в стране увеличилась преступность.

Первый раунд предвыборных теледебатов между Харрис и Трампом прошел в Соединенных Штатах. Каждому из участников предоставили по две минуты на ответы вопросов экспертов и столько же на опровержение аргументов оппонента.

В начале мероприятия политики обменялись резкой критикой в адрес друг друга. Так, Харрис упрекнула Трампа в том, что он выстраивает свою предвыборную программу на помощи миллиардерам, а также обвинила его, что тот оставил "ужасное наследие" после своего президентства.

В свою очередь, Трамп указал, что у Харрис нет как таковой политической программы. Помимо этого, он раскритиковал действующую администрацию США за высокую инфляцию и миграционную политику.