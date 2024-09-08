Захарова назвала предвыборную гонку в США "Хеллоуином"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Предвыборная кампания в Соединенных Штатах превратилась в "адское шоу" и "Хеллоуин". Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

"Какая же это гонка? Это какой-то, пардон, Хеллоуин. Потому что это же не кандидаты, которые отстаивают свои позиции. Это какое-то абсолютное безумие, чудовищный театр абсурда, где нет места ни предвыборным программам, ни адекватным дебатам, ни очищенным от оскорблений обменам репликами. Это все сплошь компромат, агрессия, оскорбления", – прокомментировала дипломат.

Кроме того, Захарова указала на манипулирование всеми видами информации, пропаганду и другие составляющие кампании между кандидатом на пост президента от демократов Камалой Харрис и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

Захарова отметила в том числе образы Харрис и Трампа. По ее словам, американцы уже не воспринимают их с какой-то долей серьезности.

"Они (жители США. – Прим. ред.), если являются поклонниками Демократической партии, то просто отстаивают кандидатов от демократов, просто говорят: "Мы просто будем за них, потому что мы за Демпартию, и не хотим даже туда смотреть, потому что на это нельзя смотреть", – подчеркнула представитель МИД России.

Ранее доцент финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян назвал Трампа наименьшим злом, сравнивая его с Харрис. По его мнению, кандидат от республиканцев говорит с Владимиром Путиным на одном языке прагматизма, в отличие от демократов. Он считает, что если Трамп выиграет выборы, то не исключено, что он попытается договориться РФ. Однако это, указал он, потребует усилий и времени.