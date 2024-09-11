Трамп и Харрис раскритиковали политику друг друга в начале дебатов

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Кандидаты в президенты США на предстоящих выборах Дональд Трамп и Камала Харрис обменялись резкой критикой в адрес политики друг друга в рамках первого раунда предвыборных теледебатов на ABC News.

Так, Харрис в своем стартовом слове пообещала построить в США "экономику возможностей" и упрекнула Трампа в том, что он выстраивает свою предвыборную программу на помощи миллиардерам, а не простым гражданам США.

Она также обвинила экс-президента США в том, что тот оставил "ужасное наследие" после своего президентства. В частности, Харрис указала на высокий уровень безработицы, критическую ситуацию с пандемией коронавируса в стране и прочие проблемы, оставшиеся по окончании срока Трампа в Белом доме.

Республиканец, в свою очередь, заявил, что у Харрис отсутствует как таковая политическая программа, поскольку она попросту "скопировала" ее у действующего президента США Джо Байдена. Трамп также раскритиковал нынешнюю администрацию США за высокую инфляцию и миграционную политику.

Ранее Харрис заявляла, что микрофоны на теледебатах с Дональдом Трампом должны быть все время включенными. Она считает, что таким образом обе стороны смогут вести открытую дискуссию.

Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес Харрис, заявляя, что у нее низкий уровень IQ и Штаты не смогут восстановить величие, если она придет к власти. Политик также заявлял, что она "не может связать двух предложений", как и действующий глава государства Джо Байден.