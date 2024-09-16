Polymarket: шансы Трампа на победу на выборах увеличились после второго покушения

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Букмекеры в США повысили шансы кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа на победу на предстоящих выборах после второй попытки покушения на него. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы Polymarket.

Согласно сервису, вероятность победы Трампа повысилась на 1%, до 50%. Шансы основного соперника Трампа, вице-президента США Камалы Харрис при этом также оцениваются в 50%.

О новой попытке покушения на Трампа стало известно вечером 15 сентября. Все началось со звуков стрельбы около гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.

Позже выяснилось, что сотрудники секретной службы открыли огонь по подозреваемому и задержали его. В кустах около места происшествия обнаружили автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру. Сам Трамп сообщил, что не пострадал в результате произошедшего.

Задержанным оказался 58-летний Райан Рут. В своих соцсетях он выступал в поддержку Украины и Демпартии США. По неподтвержденным данным, он также участвовал в вербовке американцев для участия в боях против РФ в зоне СВО.