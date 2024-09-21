WP: Трамп дал 41 обещание о том, что планирует сделать в первый день на посту президента

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп дал 41 обещание о том, что он хочет сделать в первый день на посту президента. Об этом пишет газета Washington Post.

Как говорится в материале издания, среди упомянутых обещаний – массовые депортации мигрантов и отменить льготы на электромобили. При этом Трамп упоминал эти обещания более 200 раз в ходе своей предвыборной кампании.

Между тем букмекеры в США повысили шансы Трампа на победу на предстоящих выборах после второй попытки покушения на него, которое произошло 15 сентября около гольф-клуба политика в штате Флорида. Тогда вероятность победы Трампа повысилась на 1%, до 50%.

Его конкурент от Демократической партии Камала Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.