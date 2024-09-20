Секретная служба США признала ошибки во время первого покушения на Трампа

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Секретная служба США признала, что ее сотрудники допустили ошибки в коммуникации и координации во время покушения на бывшего президента США Дональда Трампа в июле. Об этом заявил и.о. директора службы Рональд Роу, передает РИА Новости.

"Секретная служба не дала четких указаний или указаний нашим местным партнерам в правоохранительных органах. Были недостатки в коммуникации между сотрудниками правоохранительных органов на месте", – признался Роу.

Он подчеркнул, что все сотрудники, допустившие ошибки, будут привлечены к ответственности в соответствии с внутренним регламентом службы.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, прозвучало несколько выстрелов. Охрана быстро увела политика со сцены с окровавленным ухом. В результате случившегося погиб один человек, еще двое пострадали.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника.

Позже спецслужбы сообщили, что стрелявший в Трампа действовал в одиночку.

