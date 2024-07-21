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В мире

Трамп появился на митинге без белой повязки на ухе

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп появился на публике без белой повязки на ухе, прикрывавшей пулевое ранение. Об этом сообщает ТАСС.

Во время первого после покушения митинга сторонников Трампа в Мичигане собравшиеся заметили, что теперь рану на ухе прикрывает небольшой пластырь телесного цвета.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, в него несколько раз выстрелили. Охрана быстро увела Трампа со сцены с окровавленным ухом.

В результате стрельбы погиб один человек, еще двое пострадали. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, а ФБР установило его личность – злоумышленником оказался 20-летний Мэтью Крукс из штата Пенсильвания.

По последним данным, Секретная служба была в курсе неоднозначного поведения Крукса еще за час до покушения на бывшего президента США. Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо рассказал, что сотрудники спецслужб определили молодого человека как подозрительного из-за наличия дальномера и рюкзака. Однако позже Секретная служба потеряла его из виду.

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