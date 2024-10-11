Трамп обошел Харрис на 2 процентных пункта по уровню поддержки населения

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обходит свою соперницу от демократов, вице-президента Камалу Харрис на 2 процентных пункта. Такие данные следуют из опроса социологической компании Rasmussen Reports.

Так, кандидатуру Трампа на выборах поддержали бы 48% американцев, а Харрис – 46%.

Опрос проводился 3 и 6–9 октября среди 2 244 вероятных избирателей.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В конце августа члены Демократической партии официально утвердили Харрис кандидатом от фракции в президенты страны, так как действующий лидер США Джо Байден отказался от переизбрания.

При этом главным соперником Харрис в президентской гонке является Трамп – независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший приостановил предвыборную кампанию в его пользу.