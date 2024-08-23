Кеннеди – младший приостановил предвыборную кампанию в пользу Трампа

Фото: Jessica Kourkounis/Getty Images

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший приостановил предвыборную кампанию в пользу Дональда Трампа. Об этом он заявил на своем выступлении, передает РИА Новости.

Как отметил политик, одной из причин такого решения стала готовность экс-главы государства к переговорам с Владимиром Путиным по украинскому кризису. По его словам, одно это оправдывает поддержку его кампании.

В свою очередь, Трамп поблагодарил Кеннеди – младшего за поддержку.

Незадолго до этого Кеннеди – младший заявил, что не выйдет из гонки окончательно, но исключит себя из бюллетеней в примерно десяти колеблющихся штатах.

Как ранее сообщали СМИ, Кеннеди – младший вместе со своим кандидатом в вице-президенты США Николь Шанахан и еще 11 другими членами команды направил документы в офис секретаря штата Аризона на выход из предвыборной гонки.

До этого Трамп заявил, что готов предложить независимому кандидату пост в своей администрации в случае победы на выборах. Экс-президент США также признался, что был бы рад поддержке со стороны Кеннеди-младшего.