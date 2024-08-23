Axios: Кеннеди-младший подал документы на выход из предвыборной гонки США

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Кандидат на должность президента США Роберт Кеннеди – младший вместе со своим кандидатом в вице-президенты США Николь Шанахан и еще 11 другими членами команды направил документы в офис секретаря штата Аризона на выход из предвыборной гонки. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал Axios, получивший информацию от собственных источников.

Эта информация, как отмечает портал, совпала с визитом другого кандидата на должность президента США Дональда Трампа в Аризону, где после посещения границы с Мексикой он выступит на митинге. Несмотря на то что, по словам политика, оба оказались в регионе якобы случайно, его предвыборный штаб анонсировал "особого гостя" на мероприятии.

В связи с этим Axios предположил, что Кеннеди-младший может выступить вместе с Трампом и заявить о поддержке кандидатуры бывшего американского президента.

Недавно Трамп заявил, что готов предложить независимому кандидату Кеннеди-младшему пост в своей администрации в случае победы на выборах. Экс-президент США также признался, что был бы рад поддержке со стороны Кеннеди-младшего.

При этом, как ранее сообщили американские СМИ, Кеннеди-младший хотел встретиться с вице-президентом США Камалой Харрис, чтобы получить должность в администрации в случае ее победы на выборах. Так, на встрече он хотел обсудить собственный выход из предвыборной гонки и возможность поддержки кандидатуры Харрис в обмен на должность в ее администрации. Однако та проигнорировала встречу.

