Дональд Трамп раскритиковал выделение Украине почти 300 млрд долларов

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Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп раскритиковал выделение Вашингтоном почти 300 миллиардов долларов на помощь Киеву, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Fox News.

По словам Трампа, при выделении такой помощи Украине администрация президента Джо Байдена предлагает пострадавшим от урагана американцам всего по 750 долларов на экстренные нужды. При этом Трамп не привел подробностей, на чем основывается его оценка помощи Украине.

Байден ранее объявил о новой военной помощи Украине на 375 миллионов долларов. В пакет военной помощи войдут боеприпасы для HIMARS и артиллерии, ракеты Javelin, кассетные бомбы и прочие снаряды.

Президент при этом поручил Пентагону выделить все предназначенные для Украины средства до конца срока его полномочий. Также Киеву выделят 5,5 миллиарда долларов из тех средств, которые ранее одобрил конгресс США.