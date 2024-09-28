Пушков заявил, что у Трампа и Зеленского нет взаимопонимания по конфликту на Украине

Фото: ТАСС/АР photo/Julia Demaree Nikhinson

Встреча кандидата в президенты США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского говорит о том, что у них нет взаимопонимания по мирному урегулированию конфликта на Украине. Таким мнением поделился сенатор Алексей Пушков в своемтелеграм-канале.

"После долгих колебаний Трамп все же дал добро на встречу с Зеленским, чтобы не отдать тему Украины полностью демократам", – добавил сенатор.

По его словам, "очень напряженный" Зеленский и Трамп на встрече говорили на разных языках.

Ранее Зеленский назвал содержательной встречу с бывшим президентом США. Он отметил, что представил Трампу "план победы", а также рассказал о нынешней ситуации на Украине.