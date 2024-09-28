Зеленский назвал содержательной встречу с Трампом

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Украинский президент Владимир Зеленский назвал содержательной прошедшую беседу с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

"Представил ему "план победы". Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа", – приводит РИА Новости слова Зеленского.

Дональд Трамп провел встречу с Зеленским 27 сентября. Во время переговоров республиканец пообещал, что в случае переизбрания сможет урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Он заверил, что постарается найти решение, которое устроит обе стороны.

Зеленский, в свою очередь, затронул тему американских выборов и попытался убедить экс-президента страны в том, что не относится к противникам республиканцев.