Глава офиса Зеленского назвал визит президента Украины в США "очень непростым"

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Поездка украинского лидера Владимира Зеленского в США оказался очень непростой. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает РИА Новости.

При этом Ермак назвал "важным по содержанию и по времени" состоявшийся визит украинского президента в Соединенные Штаты.

Зеленский прибыл с официальным визитом в США 22 сентября в преддверии недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В рамках своей поездки он посетил завод по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон. В связи с этим группа американских конгрессменов потребовала провести расследование. По их мнению, этот визит мог быть сопряжен с несколькими нарушениями законодательства США.

Кроме того, спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон потребовал от украинского президента Владимира Зеленского уволить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову за организацию его посещения на оружейный завод.