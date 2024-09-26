01:40Политика
Спикер конгресса Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины в США
Фото: ТАСС/Zuma
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от украинского президента Владимира Зеленского уволить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову за организацию его визита на оружейный завод в Пенсильвании. Об оэтом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Джонсона.
По мнению спикера конгресса, организация визита Зеленского в значительный на фоне предстоящих выборов штат в сопровождении исключительно представителей Демпартии является вмешательством в президентскую гонку. Так, визит является очевидно партийным мероприятием, которое было проведено с целью помочь демократам, отметил Джонсон.
Он обратил внимание на то, что официально Киев поддерживает обе американские партии, однако в СМИ регулярно встречаются атаки на кандидатов от Республиканской партии со стороны украинского правительства.
Джонсон также сообщил, что не будет встречаться с Зеленским в Вашингтоне. Он объяснил это своим загруженным графиком на текущей неделе.
Группа конгрессменов в США потребовала провести расследование в связи с посещением Зеленского завода боеприпасов в Пенсильвании, заподозрив президента Украины во вмешательстве в американские выборы.
По их мнению, Зеленский мог использовать военный объект, чтобы провести кампанию в пользу вице-президента США Камалы Харрис, поскольку посетил завод в колеблющемся штате именно с ее сторонниками.
Кроме того, конгрессмены указали, что безопасность Зеленского по прибытии в Пенсильванию обеспечивалась Секретной службой США и оплачивалась средствами американских налогоплательщиков.
Местные СМИ отмечают, что участие Владимира Зеленского в предвыборной кампании Харрис только ослабляет поддержку Украины в Штатах.
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