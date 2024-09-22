AP: Зеленский начнет визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ

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Украинский лидер Владимир Зеленский начнет свой визит в США 22 сентября с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников сообщает агентство Associated Press.

"Ожидается, что он отправился на армейский завод боеприпасов Скрэнтона в качестве начала напряженной недели в Соединенных Штатах", – указано в сообщении.

Впоследствии Зеленский должен будет 25 сентября выступить на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, а 26 сентября посетить Белый дом в Вашингтоне для встречи с президентом США Джо Байденом.

Ранее Зеленский заявил, что собирается "поставить точку" в конфликте с Россией в 2024 году.

Он также сообщал, что ряд пунктов "плана победы" Украины в конфликте с РФ зависят от одобрения Вашингтона, поэтому с ним могут ознакомиться действующий глава государства Джо Байден, а также кандидаты на этот пост Камала Харрис и Дональд Трамп.

Впоследствии украинский лидер заявил, что Украина уже живет по "плану Б", так как Байден пока не ответил поддержкой на "план победы" Киева. Такое высказывание политик сделал в ответ на вопрос, что будет, если Штаты откажут Украине в поддержке плана.

