Песков опроверг информацию о том, что Путин 7 раз созванивался с Трампом с 2021 года

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/ Гавриил Григоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин семь раз говорил по телефону с Дональдом Трампом после его ухода с поста лидера США в январе 2021 года.

"Нет, это не так", – сообщил он РБК, комментируя публикацию в новой книге члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда.

Американское разведсообщество считает, что Россия предпочитает кандидатуру экс-лидера США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в Штатах. Действующий вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис, в свою очередь, более предпочтительна Ирану, полагает разведка. Там также добавили, что Китай не стремится повлиять на американские выборы.

В Кремле при этом не раз заявляли, что грядущие в США выборы президента не являются приоритетными для России, поскольку российская сторона занимается лишь собственными проблемами.