Трамп заявил, что его обидели слова Путина о поддержке Харрис

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Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его обидел ироничный комментарий Владимира Путина о поддержке в адрес его соперницы, действующего вице-президента Штатов Камалы Харрис.

"Я хорошо знал Путина. Недавно он поддержал Камалу. Меня это очень обидело. Интересно, почему он поддержал Камалу? Он шахматист", – цитирует Трампа ТАСС.

Политик предположил, что российский президент сделал это заявление "с улыбкой".

На Восточном экономическом форуме глава государства напомнил, что действующий президент США Джо Байден рекомендовал своим сторонникам оказать поддержку Харрис. В связи с этим, отметил Путин, Россия "тоже так сделает, будет ее поддерживать". Кроме того, лидер страны оценил ее смех, указав, что раз он такой заразительный, то у нее все хорошо.