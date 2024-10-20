20 октября, 05:01Политика
Илон Маск заявил, что США ждет серьезная цензура в случае победы Харрис на выборах
Фото: ТАСС/AP/Matt Rourke
Победа на президентских выборах США кандидата от демократов и действующего вице-президента страны Камалы Харрис повлечет за собой серьезное ужесточение цензуры СМИ в Соединенных Штатах. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на встрече с избирателями в штате Пенсильвания.
"Полагаю, что нас будет ждать серьезная цензура в случае наступления режима Камалы", – приводит его слова ТАСС.
Маск также отметил, что уже сейчас в США предпринимаются большие усилия по установлению цензуры под предлогом борьбы с дезинформацией.
Ранее Маск заявил, что ноябрьские президентские выборы в США могут стать последними для страны в случае проигрыша на них кандидата от республиканцев Дональда Трампа.
По его мнению, в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис нелегальные иммигранты будут продолжать прибывать в США и постепенно получать гражданство и право голосовать на следующих выборах. Таким образом Демократическая партия заручится их голосами и будет вне конкуренции через 4 года.
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