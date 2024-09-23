Илон Маск заявил о своем наказании за взгляды со стороны Байдена и Харрис

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Американский бизнесмен Илон Маск согласился с мнением о том, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис укоряют его за взгляды, сообщает "Радио 1".

Маск прокомментировал одну из публикаций в соцсети X, где один из пользователей поделился отрывком из видео с речью бизнесмена Дэвида Сакса. По его словам, Байден и Харрис отказались признать вклад Маска в улучшение доступа к интернету в сельских районах и разработку более совершенного электромобиля. Так они якобы наказали бизнесмена за то, что он "не демократ".

"Правда", – прокомментировал Маск видео.

Ранее бизнесмен предупредил о скатывании США в тиранию в случае поражения кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа на выборах. Он также заявил, что Харрис уже управляет страной, так как Байден редко появляется на работе. По мнению бизнесмена, Трамп может справиться с управлением страной намного лучше, чем Харрис.