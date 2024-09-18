Маск предупредил о скатывании США в тиранию в случае поражения Трампа на выборах

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США скатятся в тиранию, если кандидат в президенты Дональд Трамп проиграет на предстоящих президентских выборах в Штатах. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, передает RT.

Ранее Маск заявлял, что другой кандидат на эту должность, вице-президент США Камала Харрис, уже управляет страной, так как действующий лидер Джо Байден уже редко появляется на работе.

Первые предвыборные дебаты между Трампом и Харрис прошли в США 10 сентября. Они были организованы телеканалом ABC News. В ходе дебатов оба кандидата выступили с громкими заявлениями.

В случае победы на выборах Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.

После эфира Трамп заявил, что модераторы дебатов были "очень несправедливыми" по отношению к нему, а в штабе Камалы Харрис царит "праздничное настроение", сообщил телеканал CNN со ссылкой на ее советников.

Однако в Сети указали на то, что Харрис могла попытаться обойти правила дебатов: якобы на ее ушах были сережки, которые напоминают модель беспроводных наушников, написал музыкант Джонни Кинг на своей странице в соцсети X и для сравнения опубликовал скриншот.

Выборы нового американского президента состоятся 5 ноября. По данным агентства Reuters, рейтинги двух кандидатов до проведения теледебатов были практически равными: согласно общенациональному опросу от 8 сентября, уровень поддержки Трампа составил 48%, а Харрис – 47%.

