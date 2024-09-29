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29 сентября, 19:21

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Маск: в случае проигрыша Трампа в США больше никогда не будет выборов

Маск предсказал конец выборов в США в случае проигрыша Трампа

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Ноябрьские президентские выборы в США могут стать последними для страны в случае проигрыша на них кандидата от республиканцев Дональда Трампа, считает американский бизнесмен Илон Маск.

"Очень малая часть американцев отдает себе отчет в том, что если Трамп не будет избран, то это будут последние выборы", – написал он в соцсети X.

Также Маск развеял высказывания о том, что экс-президент Штатов является угрозой демократии, назвав его единственным, кто может ее спасти.

По мнению предпринимателя, в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис нелегальные иммигранты будут продолжать прибывать в США и постепенно получать гражданство и право голосовать на следующих выборах. Таким образом Демократическая партия заручится их голосами и будет вне конкуренции через 4 года.

Между тем американские конгрессмены высказали требование провести полное расследование из-за визита украимского президента Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. По их мнению, таким образом он вмешивается в американские выборы, выражая поддержку кампании Харрис, поскольку посещал завод в компании ее сторонников из Демпартии.

Кроме того, законодатели США указали на тот факт, что безопасность Зеленского по прибытии в Пенсильванию обеспечивалась Секретной службой США и оплачивалась средствами местных налогоплательщиков.

Камалу Харрис заподозрили в использовании аудиогарнитуры по время дебатов с Трампом

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