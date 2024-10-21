Кремль ответил на слова Трампа об угрозе ударить по Москве

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Кремль предпочитает не придавать публичной огласке содержание разговоров Владимира Путина и президентов других стран, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Такое заявление он сделал на сообщение кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа о том, что он якобы угрожал Путину ударом по Москве, если РФ "будет преследовать Украину". При этом экс-глава Америки не уточнил, когда и при каких обстоятельствах у него с российским президентом состоялся данный разговор.

"Мы по-прежнему предпочитаем заявлять очень ответственную позицию в плане непридания публичности содержания разговоров, которые ведутся на высшем уровне", – цитирует Пескова RT.

Помимо этого, пресс-секретарь президента РФ добавил, что в США сейчас звучит много горячих и эмоциональных заявлений из-за финальной стадии избирательной кампании.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп созванивался с Путиным после ухода с поста президента США 7 раз. Однако Песков опроверг эту информацию, заявив, что она не является действительной.

До этого Трамп заявлял, что его обидел ироничный комментарий российского лидера о поддержке в адрес его соперницы, действующего вице-президента Штатов Камалы Харрис. Политик предположил, что президент РФ сделал это заявление "с улыбкой".