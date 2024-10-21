Лавров заявил о готовности работать с любой администрацией США

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Россия готова работать с любой администрацией США, но только на условиях равноправия и взаимоуважения. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сайту "Аргументы и факты".

Российский министр отметил, что вне зависимости от исхода выборов в США, Москва останется для Вашингтона если не врагом, то точно противником, и, в любом случае, конкурентом. Он напомнил, что в американских доктринальных документах прописана недопустимость того, чтобы кто-либо на планете стал сильнее, чем США.

При этом Лавров отметил, что Россия готова к диалогу с США на условиях взаимоуважения.

"Мы готовы работать с любой администрацией, которую в конечном итоге выберет американский народ, но только в том случае, если такой разговор будет взаимоуважительным и равноправным и будет строиться на том, чтобы слушать и слышать друг друга", – заявил он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что на данный момент Россия не наблюдает признаков того, что Москва и Вашингтон вернутся к такому разговору.

Ранее Лавров заявил, что ситуация на Украине и в секторе Газа в очередной раз демонстрирует, что Соединенные Штаты своими действиями только усугубляют конфликты по всему миру. Он поделился, что за опыт его работы на международной арене не было зафиксировано ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему.