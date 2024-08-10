Лукашенко не исключил ухода с поста президента Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки по Шкловскому району республики заявил жителям, что возможно покинет пост президента на выборах в 2025 году, передает "Интерфакс".

"Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что президент будет другой", – сказал Лукашенко.

Однако он заверил местных жителей, что не собирается их бросать ни завтра, ни послезавтра, но напомнил, что он "не вечный".

При этом перед уходом белорусский лидер заявил, что хочет убедиться в том, что оставляет белорусам мирную спокойную страну.

"Вот уйду, где-нибудь в деревне буду жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало", – сказал президент.

Ранее он призвал граждан России и Украины приобретать за небольшие деньги участки в неперспективных белорусских селах, чтобы не дать им погибнуть. В частности, белорусский лидер призвал поторопиться, поскольку потом уже будет поздно. Он добавил, что Белоруссия стала спокойным местом для россиян и украинцев.