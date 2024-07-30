Лукашенко помиловал приговоренного к казни немца Кригера

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико Кригера, который был приговорен к смертной казни. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Главой государства с учетом всех обстоятельств принято решение о помиловании", – отмечается в сообщении.

Ранее Кригер обратился к белорусскому лидеру, попросив у него о помиловании. Лукашенко провел совещание по этому поводу, пригласив разбирающихся в этом вопросе людей, чтобы узнать детали дела и мнения..

23 июля Минский областной суд признал Кригера, находящегося под стражей с ноября 2023 года, виновным в совершении взрыва на железной дороге по заданию СБУ. Его целью было оказание воздействия на принятие решений органами власти и устрашение населения.

Также гражданина ФРГ обвинили в агентурной деятельности, незаконном хранении взрывчатых веществ, участии в экстремистском формировании и наемничестве.

