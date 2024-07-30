Приговоренный к казни в Белоруссии немец Кригер попросил Лукашенко о помиловании

Фото: телеграм-канал Readovka

Приговоренный к смертной казни в Белоруссии гражданин Германии Рико Кригер обратился к белорусскому лидеру Александру Лукашенко, попросив у него о помиловании. Об этом заявил приближенный к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул первого".

Как сказано в сообщении, Лукашенко уже провел совещание по этому поводу, пригласив разбирающихся в этом вопросе людей, чтобы узнать детали дела и мнения.

Защищавший в суде Кригера адвокат Владимир Горбач, слова которого приводит агентство БелТА, заявил, что рассчитывает на помилование своего подзащитного.

"Мы рассчитываем на акт гуманизма, который примет глава государства. Все в руках президента Республики Беларусь. Остальное – инсинуации", – уточнил он.

Горбач уточнил, что в СМИ появляется много сведений, однако пока нет информации о помиловании или об отклонении ходатайства. По его словам, президент Белоруссии заявил, что еще будет думать и позже примет решение.

Минский областной суд 23 июля признал Кригера, находящегося под стражей с ноября 2023 года, виновным в совершении взрыва на железной дороге по заданию СБУ, целью которого было оказание воздействия на принятие решений органами власти и устрашение населения.

Кроме того, Кригера обвиняют в агентурной деятельности, незаконном хранении взрывчатых веществ, а также участии в экстремистском формировании и наемничестве. Гражданин ФР не стал обжаловать приговор.

При этом Минск предложил конкретные решения по вариантам развития ситуации с приговоренным в стране к расстрелу гражданином Германии, уточнил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. По его словам, предложения были основаны с учетом просьбы МИД ФРГ, а консультации по ситуации с Кригером до сих пор ведутся по линии МИД двух стран.

