Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ не стал обжаловать приговор

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Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ Рико Кригер, которого обвиняют по шести уголовным статьям, среди которых теракт, не стал обжаловать приговор, передает РИА Новости.

"Фигурант признан виновным по всем составам предъявленного обвинения. По совокупности преступлений окончательно назначено наказание – исключительная мера… Фигурант не стал обжаловать приговор, он вступил в силу", – указано в сообщении.

Минский областной суд признал его виновным в совершении взрыва на железной дороге по заданию СБУ, целью которого было оказание воздействия на принятие решений органами власти и устрашение населения. Кроме того, Кригера обвиняют в агентурной деятельности, незаконном хранении взрывчатых веществ, а также участии в экстремистском формировании и наемничестве. Обвиняемый находится под стражей с ноября 2023 года.

Ранее пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что Минск предложил конкретные решения по вариантам развития ситуации с приговоренным в стране к расстрелу гражданином Германии. По его словам, предложение было основано с учетом просьбы МИД ФРГ и консультации по ситуации с Кригером ведутся по линии МИД двух стран.